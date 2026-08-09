«Это было ужасно». Хедегарт вернулся в биатлон и провалился на первом турнире

Лучший в лыжах, но худший в биатлоне – это про Эйнара Хедегарта.

Устроив фурор в лыжных гонках и став одним из сильнейших лыжников мира, парень решил бросить всё это ради побед в родном для себя биатлоне.

Однако на фестивале Blink в Норвегии стало очевидно, что норвежец пока не готов бороться со стреляющими лыжниками. Парень провалил гонку, но отступать не намерен.

«Моё первое настоящее испытание»

Коротко напомним: у Хедегарта оказалось многообещающее начало карьеры в биатлоне. Этот парень был трёхкратным призёром на юниорском ЧМ-2023 в Казахстане, однако продвинуться в основную сборную не смог.

Зато нашёл альтернативное решение – в сезоне-2024/2025 рванул в лыжные гонки и там стал настоящей сенсацией. Первые большие победы он одержал в конце 2024-го, а уже через год победил самого Йоханнеса Клебо и чуть ли не первым отобрался на ОИ-2026, где оказался двукратным олимпийским чемпионом в эстафетах и бронзовым призёром в гонке на 10 км. Ну просто сказка!

Казалось бы, бегай на лыжах, побеждай да радуйся! Но нет, Хедегарт, несмотря на всю поддержку коллег-лыжников, снова рванул в биатлон. Благо после впечатляющих побед его взяли в основную сборную без конкурса.

И вот в начале августа Эйнар Хедегарт впервые после двухлетней паузы вышел на старт с винтовкой за плечами – на фестивале Blink в Норвегии.

Стоит отметить, что до старта с биатлонистами Хедегарт выступил в чисто лыжной дисциплине – гонке в гору на 7,5 км с набором высоты чуть более 600 м. И там Эйнар победил, обогнав всю элиту!

«Это здорово. Это было моё первое настоящее испытание, и я его прошёл. На протяжении всей гонки я чувствовал себя прекрасно. Победа на подъёме в Люсеботн остаётся с тобой на всю жизнь. За это тебя уважают – и в лыжных гонках, и в биатлоне», – радовался Хедегарт после победы.

Все ожидали, что после такого триумфа Эйнар покажет класс и в родном для себя виде спорта. Но что-то пошло не так.

«Мы начинаем с самых низов»

Возобновление биатлонной карьеры получилось неудачным. Эйнар забыл ремешок для винтовки и прямо перед стартом побежал за ним. «Ошибка новичка», – так назвал случившееся и сам Хедегарт, и его более опытные товарищи по биатлонной сборной, включая Ветле Шоста Кристиансена.

«Я отправил ему несколько сообщений. Дурачок-лыжник, забывший ремешок на руку. Мне хотелось бы увидеть, как он стреляет лёжа без наручного ремня», – шутя отреагировал на оплошность Хедегарта Кристиансен.

Сам Эйнар был разочарован: «Мы только начинаем, однако всё получилось гораздо хуже, чем я надеялся», – сетовал новоиспечённый биатлонист.

В итоге Хедегарт завершил суперспринт только на 14-м месте – последним из всех биатлонистов. Кстати, выиграл гонку Ветле Кристиансен, второе место занял француз Эрик Перро, третье – Эмильен Клод. Эйнар отстал от лидера почти на две минуты.

Эйнар Хедегарт Фото: Sipa USA/ТАСС

«У меня спад. Это было ужасно. Но мы на верном пути. Теперь занимаемся стрельбой, и я больше не буду участвовать ни в каких лыжных гонках в ближайшее время. Собираюсь продолжать в биатлоне. Мы начинаем с самых низов, однако самое приятное в этом то, что дальше будет только лучше.

Знаю, что мой уровень выше, чем я выглядел сегодня. Если посчитать последние несколько лет, спадов было не так уж много, но сейчас приходится многое терпеть. Это тоже неотъемлемая часть спорта», — подвёл итоги Хедегарт.

В новом сезоне к Эйнару, который пока не добился высот в любимом виде спорта, будет приковано внимание всего биатлонного сообщества. Мало кто может похвастаться поддержкой Уле-Эйнара Бьорндалена и Йоханнеса Бё.

Однако 24-летнему биатлонисту будет непросто доказать, что он силён не только на лыжах, но и в стрельбе, и оправдать доверие норвежских легенд.