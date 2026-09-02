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Расписание Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата России по биатлону в сезоне-2026/2027 – календарный план

Что ждёт российских биатлонистов в сезоне-2026/2027? Разбираем календарь главных стартов
Юлия Сидорова
Что ждёт российских биатлонистов в новом сезоне
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Этой зимой в расписании не будет стартов в Тюмени и диковинных для биатлона марафонов и суперпасьютов.

Несмотря на изменение позиции Международного олимпийского комитета по российским спортсменам и примеры из других видов спорта, Международный союз биатлонистов (IBU) не торопится возвращать наших на Кубок мира.

Российские биатлонисты, похоже, заходят в пятый сезон изоляции от международных турниров. Но дома для них всегда готовят что-то новенькое.