Двукратного олимпийского чемпиона не стало на 59-м году жизни. Это был удивительный спортсмен и неординарная личность.

«Не жалею ни об одном из прожитых дней». Российский биатлон потерял Сергея Чепикова

17 сентября 2026 года стало чёрным днём для поклонников биатлона.

Союз биатлонистов России сообщил о смерти Сергея Чепикова, который до своего 60-летнего юбилея не дожил несколько месяцев.

Причины смерти звезды биатлона пока неизвестны. Но точно понятно, что наш биатлон понёс невосполнимую утрату. Чепиков был примеро