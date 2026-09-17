15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, биография, возраст, причины смерти

«Не жалею ни об одном из прожитых дней». Российский биатлон потерял Сергея Чепикова
Батраз Томаев
Российский биатлон потерял Сергея Чепикова
Комментарии
Двукратного олимпийского чемпиона не стало на 59-м году жизни. Это был удивительный спортсмен и неординарная личность.

17 сентября 2026 года стало чёрным днём для поклонников биатлона.

Союз биатлонистов России сообщил о смерти Сергея Чепикова, который до своего 60-летнего юбилея не дожил несколько месяцев.

Причины смерти звезды биатлона пока неизвестны. Но точно понятно, что наш биатлон понёс невосполнимую утрату. Чепиков был примеро