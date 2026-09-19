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Тим Фарчник стал новым главой IBU: биография президента, карьера и отношение к России

В международном биатлоне теперь новый президент. Вернёт ли он Россию на Кубок мира?
Батраз Томаев
Тим Фарчник стал новым главой IBU
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Словенец Тим Фарчник никогда не бегал с винтовкой на Кубке мира. Он эффективный управленец, а не спортсмен.

19 сентября 2026 года по итогам безальтернативных выборов новым боссом всего мирового биатлона стал Тим Фарчник. Так началась новая глава в истории Международного союза биатлонистов (IBU).

Разбираем биографию спортивного функционера, его предвыборную программу – и пытаемся понять, вернёт ли он сборную России на Кубок мира.

Тим Фарчник — новый президент IBU

Место рождения: Кран (Словения)
Возраст: 47 лет
Семейное положение: женат, трое детей
Образование: выпускник экономического факультета университета в Любляне