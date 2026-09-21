15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Итоги чемпионата России — 2026 по летнему биатлону: сенсационные победители, результаты Томшиной и Серохвостова

«Я не рассчитывал выиграть». Летний ЧР по биатлону подарил сенсационных чемпионов
Татьяна Постникова
Итоги чемпионата России — 2026 по летнему биатлону
Комментарии
Лидеры в межсезонье не порадовали результатами. Весь пьедестал захватили новые лица!

Большой российский биатлон вернулся, хоть и ненадолго. С 17 по 20 сентября в Чебоксарах прошёл чемпионат России по летнему биатлону. Турнир получился крайне необычным, во многом – из-за обилия неожиданных результатов.

Столько сенсаций, кажется, мы не видели уже давно!

Неожиданные лидеры

На чемпионат России по летнему биатлону в Чебоксары приехали все топы. Были и Эдуард Латыпов, и Кирилл Бажин, и Кристина Резцова, и Наталия Шевченко, и чета Халили. В об