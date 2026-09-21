«Я не рассчитывал выиграть». Летний ЧР по биатлону подарил сенсационных чемпионов

Лидеры в межсезонье не порадовали результатами. Весь пьедестал захватили новые лица!

Большой российский биатлон вернулся, хоть и ненадолго. С 17 по 20 сентября в Чебоксарах прошёл чемпионат России по летнему биатлону. Турнир получился крайне необычным, во многом – из-за обилия неожиданных результатов.

Столько сенсаций, кажется, мы не видели уже давно!

Неожиданные лидеры

На чемпионат России по летнему биатлону в Чебоксары приехали все топы. Были и Эдуард Латыпов, и Кирилл Бажин, и Кристина Резцова, и Наталия Шевченко, и чета Халили. В об