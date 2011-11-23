Польховский: получилась хорошая упорная борьба

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил проведённую в межсезонье работу по подготовке.

«В межсезонье работа была организована на хорошем уровне, со всех сторон к нам было огромное внимание. Критерием нашей работы стал чемпионат России, после которого тренеры провели коррекцию в подготовке. Новшеством для биатлонистов стала система отбора спортсменов на этапы Кубка Европы и мира. Мы суммировали результаты шести гонок и исходя из этого определяли, кто войдёт в состав команд „А“ и „Б“. Конечно, психологически спортсменам было тяжело, поскольку непривычно, когда летние гонки являются критерием отбора. Тем не менее получилась хорошая упорная борьба. Будем ждать её результатов на этапах Кубка мира. Женская сборная России уже готовится в Эстерсунде, мужская приезжает туда из Тюмени 25 ноября», — приводит слова Польховского Sovsport.ru.