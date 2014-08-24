Рёш выиграл гонку преследования на летнем ЧМ по биатлону в Тюмени, Логинов — 4-й

Немецкий биатлонист Михаэль Рёш стал победителем гонки преследования на летнем чемпионате мира в Тюмени. Россиянин Александр Логинов занял четвёртое место.

Летний биатлон. Чемпионат и первенство мира. Тюмень

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1 (2-й в спринте). Михаэль Рёш (Бельгия) – 32.53,1 (2 штрафных круга).

2 (6). Клемен Бауэр (Словения) – отставание 26,8 (3).

3 (9). Красимир Анев (Болгария) – + 32,0 (0).

4 (10). Александр Логинов – + 42,0 (3).

5 (8). Иван Черезов – + 1.07,8 (3)…

13 (12). Андрей Маковеев – + 3.18,0 (3)…

19 (32). Александр Шрейдер – + 5.15,8 (1).

20 (22). Олег Колодийчук – + 5.33,7 (2)…

21 (17). Виталий Кабардин (все – Россия) – + 5.35,5 (2).