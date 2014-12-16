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Пащенко — третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Австрии

Пащенко — третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Австрии
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В Обертиллахе (Австрия) стартовал этап Кубка IBU по биатлону. В индивидуальной гонке на 20 км первое место занял украинец Виталий Кильчицкий. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Пётр Пащенко, ставший третьим.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллах
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Виталий Кильчицкий (Украина) – 50.12,5 (1).
2. Свен Гроссеггер (Австрия) – +38,5 (2).
3. Пётр Пащенко – +49,1 (1)…
12. Сергей Клячин (Россия) – +2.28,0 (2)…
19. Алексей Слепов (Россия) – +2.49,3 (4)…
23. Юрий Шопин (Россия) – +3.06,6 (2)…
41. Антон Бабиков (Россия) – +4.41,8 (5)…
63. Алексей Корнев (Россия) – + 6.23,8 (5).

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