Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону может стать иностранец

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Россия 2» сообщил, что новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону может стать иностранный специалист. Напомним, что на данный момент старшим тренером сборной является Александр Касперович, но ряд биатлонистов, включая Евгения Гараничева и Тимофея Лапшина, отказались продолжать с ним работу.

«Нужно ещё понимать, продолжит ли работу Касперович. Там возникают различные предположения. Есть информация, что рассматривается иностранный специалист. Пока такая предварительная новость, но ничего конкретного сообщить не могу», – заявил Губерниев.