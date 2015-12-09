Сборная ХМАО-Югра победила в женской эстафете на этапе КР по биатлону

Первая сборная ХМАО-Югра в составе Екатерины Аввакумовой, Надежды Ефремовой, Ольги Калины и Марины Коровиной стала победителем эстафеты в рамках первого этапа Кубка России по биатлону в Чайковском. Второе место заняла команда Тюменской области. Тройку призёров замкнула сборная ЯНАО-Свердловской области.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Чайковский

Женщины. Эстафета

1. ХМАО-Югра-1 — 1:13.42,7 (2+9).

2. Тюменская область — +13,7 (0+11).

3. ЯНАО-Свердловская область — +41,8 (1+13).