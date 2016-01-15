Гараничев: прыгать за Фуркадом было тяжело, поэтому на последнем круге устал

Российский биатлонист Евгений Гараничев, бежавший на втором этапе мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, признался, что не знал, что побежит на этапе с лидером Кубка мира французом Мартеном Фуркадом.
«Я не знал, что побегу на этапе с Фуркадом. Об этом сказал на завтраке Алексей Волков. Я удивился, что сильнейшего спортсмена они поставили на второй этап. Я старался сконцентрироваться на борьбе с ним, идти сзади и не отставать. Завтра ведь нам соперничать и в масс-старте.
Он с первого круга начал играть в кошки-мышки, постоянно дёргал, как он любит, и старался вывести меня из равновесия. На стойке я встал за ним и поторопился. Пытался стрелять быстро, как он, и потерял концентрацию и оставил незакрытыми две мишени. Самочувствие было хорошее, но прыгать за Фуркадом было тяжело, поэтому на последнем круге устал», — приводит слова Гараничева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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