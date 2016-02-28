Гросс: уверен, что у Гараничева останутся силы для гонок на чемпионате мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сообщил, что Евгений Гараничев готовится к чемпионату мира в Норвегии по особой программе, в которую были включены и старты на чемпионате Европы в Тюмени.
«Я уверен, что у Гараничева останутся силы для гонок на чемпионате мира. Его участие в чемпионате Европы было запланировано заранее, он специально пропускал один североамериканский этап. У Жени своя программа подготовки к Осло, насколько она окажется эффективной узнаем уже в марте.
У нас немало сильных спортсменов, из которых нам предстоит сделать выбор. У нас много молодых биатлонистов таких, как Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Пётр Пащенко. Они работают очень усердно и здорово проявляют сейчас себя в Тюмени. Уверен, что в Осло в каждой гонке у нас будут представлены сильнейшие. Но решение по каждой гонке мы будем принимать уже в Норвегии, а не здесь», — передаёт слова Гросса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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