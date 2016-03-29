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Бочкарёва, Акимова, Телицина и Кайшева выиграли эстафету на ЧР по биатлону

Бочкарёва, Акимова, Телицина и Кайшева выиграли эстафету на ЧР по биатлону
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Светлана Бочкарёва, Татьяна Акимова, Валентина Телицина и Ульяна Кайшева, выступающие за команду Приволжского федерального округа, победили в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Второе место заняла сборная Новосибирской области, а замкнула тройку призёров первая команда Тюменской области.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4х6 км

1. ПФО (Светлана Бочкарёва, Татьяна Акимова, Валентина Телицина, Ульяна Кайшева) — 1:12.41,7 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов).
2. Новосибирская область (Анна Никулина, Яна Бабушкина, Галина Нечкасова, Ольга Вилухина) — +51,2 (1+9).
3. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко, Ирина Услугина, Ольга Шестерикова, Анастасия Загоруйко) — +1.06,3 (1+11).

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