Богалий-Титовец: мой самый главный соперник — это я сама

Российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец, готовящаяся к новому сезону после рождения ребёнка, рассказала о своей подготовке. Отметим, что спортсменка тренируется отдельно от основной команды.

«Мой самый главный соперник — это я сама. Если мне удастся справиться с собой, то результат будет. Но в моем состоянии я не знаю, как буду себя чувствовать. Обещать не буду, но стараться я обязана», — приводит слова Богалий телеканал «Спорт».