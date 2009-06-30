Богалий-Титовец: мой самый главный соперник — это я сама
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Российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец, готовящаяся к новому сезону после рождения ребёнка, рассказала о своей подготовке. Отметим, что спортсменка тренируется отдельно от основной команды.
«Мой самый главный соперник — это я сама. Если мне удастся справиться с собой, то результат будет. Но в моем состоянии я не знаю, как буду себя чувствовать. Обещать не буду, но стараться я обязана», — приводит слова Богалий телеканал «Спорт».
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