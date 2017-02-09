Вьон: попросим Фуркада встретиться с Шипулиным, чтобы они пожали руки
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Россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад в пятницу, 10 февраля, встретятся на тренировке в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон.
«Мы попросим Мартена завтра встретиться с Шипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого. Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию», — приводит слова Вьона ТАСС.
Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира Шипулин заявил, что перестал уважать Фуркада, а на церемонии награждения не пожал ему руку, после чего Мартен демонстративно покинул пьедестал.
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