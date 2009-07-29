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Зайцева пропустит сбор национальной команды в Германии

Зайцева пропустит сбор национальной команды в Германии
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что не поедет с национальной командой на сбор в Германию.

«Я собираюсь отправиться на индивидуальный сбор в Болгарию. Я понимаю, что сейчас мне нужно хорошо поработать на высоте, поэтому на этот раз тренерский штаб сборной разрешил мне на время покинуть расположение команды. В Болгарию я отправлюсь вместе с моим личным тренером Оксаной Рочевой, а также с нами поедут мой муж и сынок. Думаю, что в такой семейной обстановке я смогу отработать сбор максимально продуктивно. В Болгарию мы вылетаем 4 августа, а возвращаемся 24-го числа», — приводит слова спортсменки CSKA.ru.

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