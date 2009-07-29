Зайцева пропустит сбор национальной команды в Германии
Российская биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что не поедет с национальной командой на сбор в Германию.
«Я собираюсь отправиться на индивидуальный сбор в Болгарию. Я понимаю, что сейчас мне нужно хорошо поработать на высоте, поэтому на этот раз тренерский штаб сборной разрешил мне на время покинуть расположение команды. В Болгарию я отправлюсь вместе с моим личным тренером Оксаной Рочевой, а также с нами поедут мой муж и сынок. Думаю, что в такой семейной обстановке я смогу отработать сбор максимально продуктивно. В Болгарию мы вылетаем 4 августа, а возвращаемся 24-го числа», — приводит слова спортсменки CSKA.ru.
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
19:36
-
10:59
-
10:07
- 9 октября 2019
-
22:02
-
20:07
-
16:03
- 8 октября 2019
-
19:22
-
15:03
-
13:26
-
09:07
- 7 октября 2019
-
10:44
-
00:08
- 6 октября 2019
-
20:10
-
19:47
-
10:40
- 4 октября 2019
-
17:27
-
11:38
- 3 октября 2019
-
19:54
-
12:09
-
11:31
- 2 октября 2019
-
20:10
-
19:51
-
19:36
-
18:42
-
15:12
- 1 октября 2019
-
21:35
- 29 сентября 2019
-
11:21
-
10:57
- 27 сентября 2019
-
20:21
-
12:50
- 26 сентября 2019
-
18:56
-
10:18
- 25 сентября 2019
-
22:06
-
16:45
Партнерский контент