Дворкович: спортсмены на ОИ будут иметь форму с белым, красным и синим цветами
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России. Чистые российские спортсмены получат возможность выступить на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) под нейтральным флагом.
«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — приводит слова Дворковича «Интерфакс».
Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Читайте также
- 31 декабря 2019
-
13:25
-
13:02
-
09:23
- 30 декабря 2019
-
15:48
-
10:52
-
10:18
-
09:45
- 29 декабря 2019
-
16:29
-
15:22
-
14:30
-
14:10
-
13:47
-
11:14
-
09:50
- 28 декабря 2019
-
22:00
-
21:04
-
20:23
-
14:58
-
14:09
-
13:52
-
13:17
-
11:26
-
11:11
-
09:59
- 27 декабря 2019
-
20:26
-
10:35
-
10:21
-
09:51
-
08:45
- 26 декабря 2019
-
18:47
-
15:46
-
15:18
-
13:43
-
11:14
-
10:56
Партнерский контент