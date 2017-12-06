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Дворкович: спортсмены на ОИ будут иметь форму с белым, красным и синим цветами

Дворкович: спортсмены на ОИ будут иметь форму с белым, красным и синим цветами
Биатлон 0

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России. Чистые российские спортсмены получат возможность выступить на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) под нейтральным флагом.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — приводит слова Дворковича «Интерфакс».

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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