Бьорндален отказался от участия в российских этапах Кубка IBU

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Ранее Бьорндален не был включен в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти.

«Это его выбор — выступать в соревнованиях или нет. Ему поступило такое же предложение, как и другим биатлонистам, которые сражаются за места на Кубке мира.

Что касается состава в Холменколлене, то мы не примем решения до того, пока не пройдут гонки в Контиолахти. После этого назовём состав", — цитирует спортивного директора Федерации биатлона Норвегии Арне Ботнана VG.

Бьорндален не выступал на Кубке мира с 10 января.