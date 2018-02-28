Бьорндален отказался от участия в российских этапах Кубка IBU
Поделиться
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.
Ранее Бьорндален не был включен в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти.
«Это его выбор — выступать в соревнованиях или нет. Ему поступило такое же предложение, как и другим биатлонистам, которые сражаются за места на Кубке мира.
Что касается состава в Холменколлене, то мы не примем решения до того, пока не пройдут гонки в Контиолахти. После этого назовём состав", — цитирует спортивного директора Федерации биатлона Норвегии Арне Ботнана VG.
Бьорндален не выступал на Кубке мира с 10 января.
Комментарии
- 4 ноября 2026
-
13:00
- 3 ноября 2026
-
11:51
- 2 ноября 2026
-
11:03
- 31 октября 2026
-
18:37
-
17:54
- 27 октября 2026
-
21:01
- 20 октября 2026
-
17:41
- 19 октября 2026
-
00:26
- 15 октября 2026
-
22:54
- 7 октября 2026
-
23:37
- 6 октября 2026
-
21:29
-
00:28
- 5 октября 2026
-
23:48
- 4 октября 2026
-
17:01
- 2 октября 2026
-
05:11
- 1 октября 2026
-
14:44
- 30 сентября 2026
-
14:10
-
13:46
- 29 сентября 2026
-
20:00
-
19:45
- 28 сентября 2026
-
13:13
- 26 сентября 2026
-
10:05
- 24 сентября 2026
-
23:13
-
22:48
-
13:56
-
13:50
- 23 сентября 2026
-
00:14
- 22 сентября 2026
-
22:33
-
14:30
-
11:43
- 21 сентября 2026
-
14:42
-
13:48
-
10:36
- 20 сентября 2026
-
14:59
-
14:41