Акимова: приходится кататься среди детей, велосипедистов и матерей с колясками

Российская биатлонистка Татьяна Акимова пожаловалась на условия тренировок на лыжероллерах в Чебоксарах.
«Набережная Чебоксарского залива. Центр города. Наше место для тренировок на лыжероллерах! Вот здесь мы все и катаемся: среди играющих детей, матерей с колясками, велосипедистов и просто гуляющих людей. Поэтому нужно внимательно смотреть по сторонам, кричать заранее, чтобы ни на кого не наехать! Особенно съезжая со спуска, не знаешь, что ждёт на пути: ребёнок, велосипедист, молодёжь в наушниках или просто пробегающая собака. Особенно в выходные и праздничные дни, бывает не проехать совсем. Вот в таких условиях тренируются наши местные спортсмены, а с лыжной базы до залива ещё нужно доехать», — написала Акимова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на странице Акимовой в «Инстаграме».
Напомним, что ранее тренер Виталий Норицын заявил, что Акимова пропустит сезон-2018/19 из-за беременности.
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