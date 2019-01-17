Вирер — о тренировках с мужской сборной: я всегда тренировалась с парнями

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер оценила совместные тренировки с мужской сборной Италии.



«Я всегда тренировалась с парнями. Тем не менее на таких тренировках нужно сохранять осторожность и не оказывать на себя слишком сильное давление, не бежать слишком быстро», — цитирует Вирер NRK.



Довольна такой формой подготовки и партнёр Доротеи по сборной, бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете Лиза Витоцци.



«Тренировки с парнями — это идеальная подготовка. Мы весело проводим время и заметно улучшаем нашу стрельбу. В этом сезоне я чувствую себя очень спокойно и показываю стабильные результаты на соревнованиях».

Сегодня, 17 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спринтерской гонки у женщин.