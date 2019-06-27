Сучилов защитил диплом по теме предстартового волнения биатлонистов

Российский биатлонист Семён Сучилов защитил дипломную работу бакалавра в институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Темой его научной работы стало предстартовое эмоциональное состояние биатлонистов высокой квалификации. Научным руководителем Семёна стала олимпийская чемпионка Галина Куклева.

«Перед дипломным докладом довольно сильно волновался. Выходил в машину, слушал спокойную музыку, перечитывал работу. Но после стало проще – начали задавать вопросы, а мне, как действующему спортсмену, было не так сложно на них отвечать. Самым важным было совмещение собственного тренировочного процесса с научным подходом. Хотя госэкзамены сдавать было сложнее, чем защищать диплом.

Как работалось в паре с Галиной Куклевой? Очень комфортно. Галина Алексеевна прекрасно меня понимает, она сама была профессиональным спортсменом. Вообще, мне помогали многие специалисты.

Конечно, я отталкивался от собственного опыта. Даже перед защитой вёл себя как перед стартом – выходил из университета, чтобы спокойно посидеть и побыть одному. Даже когда слушал защиты других ребят, думал о своём, настраивался. Это важный навык не только в спорте, но и в жизни.

Сейчас я тренируюсь с региональной сборной Ханты-Мансийского автономного округа. План выстроен специально под меня, поэтому работаю спокойно и комфортно, зная об ответственности", — цитирует Сучилова «Тюменская арена».

Сучилов — неоднократный чемпион и призёр чемпионата России.