Биатлонистка Гореева: с каждым годом моя стрельба только хуже

Российская биатлонистка Анастасия Гореева, вошедшая в резервный состав сборной России для подготовки к сезону, призналась, что испытывает проблемы со стрельбой.

«Стрельба – это головная боль, не только моя, но и всех моих болельщиков. 10 лет в биатлоне, но, мне кажется, с каждым годом стрельба только хуже. Не знаю, почему. Наверное, советчиков много. Я была два года в юниорской команде, теперь в сборной – за эти годы было множество тренеров по стрельбе, их даже здесь трое (Коновалов, Гурьев, Загурский). Каждый что-то советует – тяжело держать в голове. Когда я об этом думаю и помню, у меня всё хорошо. Но у женщин в голове столько мыслей, что…



Я всегда болею зимой, ничего не могу с этим сделать: как только близко пик формы – так болезнь. Прошлой зимой заболела, меня не взяли на ЮЧМ. Поехала на два сбора – было столько мотивации: хотела доказать, что я могу, что зря меня не взяли.



Столько души вложила в эти два сбора – приехала на отбор на Евро и показала скорость, которой сама от себя не ожидала. Было очень хорошее состояние, но стрельба опять подвела. На отборе в Саранске я выиграла спринт с шестью промахами – девочка, занявшая второе место, проиграла мне прилично с двумя промахами», — цитирует Горееву Sports.ru.

Гореева — двукратная чемпионка мира среди девушек, чемпионка Европы среди юниорок.