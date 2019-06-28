Фийон-Майе: моя главная цель — «Малый хрустальный глобус»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от сезона-2019/20.



«Минувший сезон добавляет мотивации. Знаете, круто, когда сработало то, на что ты делал ставку. Теперь нужно оставить положительные вещи и поработать над улучшением того, что получалось хуже.



Сейчас я могу сказать о желании выиграть «Малый хрустальный глобус». Раньше такие амбиции и задачи меня пугали, но сейчас я чувствую, что готов. МХГ — моя главная цель. Вторая — хорошее выступление на чемпионате мира. У меня уже есть успехи на чемпионатах мира, и это важно, это придаёт ощущение спокойствия», — цитирует Фийона-Майе Ski Chrono.



Напомним, в прошлом сезоне французский биатлонист занял третье место в общем зачёте Кубка мира.

Фийон Майе: очень горжусь третьим местом в общем зачёте Кубка мира