Фийон-Майе: моя главная цель — «Малый хрустальный глобус»
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
«Минувший сезон добавляет мотивации. Знаете, круто, когда сработало то, на что ты делал ставку. Теперь нужно оставить положительные вещи и поработать над улучшением того, что получалось хуже.
Сейчас я могу сказать о желании выиграть «Малый хрустальный глобус». Раньше такие амбиции и задачи меня пугали, но сейчас я чувствую, что готов. МХГ — моя главная цель. Вторая — хорошее выступление на чемпионате мира. У меня уже есть успехи на чемпионатах мира, и это важно, это придаёт ощущение спокойствия», — цитирует Фийона-Майе Ski Chrono.
Напомним, в прошлом сезоне французский биатлонист занял третье место в общем зачёте Кубка мира.
Фийон Майе: очень горжусь третьим местом в общем зачёте Кубка мира
Фийон-Майе: бесит, когда после отличной гонки спрашивают про чужой допинг
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
- 12 июля 2019
-
21:09
- 11 июля 2019
-
11:49
-
10:44
-
10:34
-
10:27
- 10 июля 2019
-
14:15
-
13:23
-
11:47
-
00:33
- 9 июля 2019
-
17:57
-
17:34
-
14:32
-
11:54
-
00:32
Партнерский контент