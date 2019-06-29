Российский биатлонист Чернышов не будет оспаривать дисквалификацию за допинг

Россиянин Александр Чернышов заявил, что не будет подавать апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

IBU 25 июня объявил о дисквалификации Чернышова и его бывшего партнера по юниорской сборной России Александра Печёнкина. Чернышов завершил карьеру в 2016 году.

«Хотелось бы, конечно, идти в CAS, но не буду. Я звонил в Союз биатлонистов России, просил поддержки у Нуждова Алексея Викторовича. Он был согласен оказать материальную помощь со стороны СБР. Но, посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности.

То есть IBU и CAS не обязательны прямые доказательства, им достаточно материалов Родченкова, Макларена, LIMS и московской лаборатории.

Если бы мы проиграли дело, то я был бы обязан вернуть все деньги СБР, которые они потратили бы на меня и это дело. Это огромная сумма, колоссальная, таких денег у меня, к сожалению, нет", — цитирует Чернышова ТАСС.