СБР мог выделить $ 150 тыс. Чернышову для подачи апелляции на дисквалификацию

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что организация была готова предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышову около $ 150 тыс., чтобы спортсмен мог подать апелляцию на решение о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой. По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в $ 150 тыс., и мы были готовы предоставить ему такую сумму. Однако лишь при условии подписания с СБР договора, который требовал возврата всех денег, если бы в ходе разбирательства вскрылись неопровержимые доказательства его вины.
Посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию", — цитирует Нуждова ТАСС.
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
- 12 июля 2019
-
21:09
- 11 июля 2019
-
11:49
-
10:44
-
10:34
-
10:27
- 10 июля 2019
-
14:15
-
13:23
-
11:47
-
00:33
- 9 июля 2019
-
17:57
-
17:34
-
14:32
-
11:54
-
00:32