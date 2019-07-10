Двукратной олимпийской чемпионке Дальмайер не дали визу в Пакистан

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры в 25 лет, сообщила, что ей не дали визу в Пакистан. Титулованная спортсменка намеревалась стать там участницей экспедиции в горы.
«Нет визы — нет Пакистана. К сожалению, моя запланированная экспедиция в интересную страну превратилась в не что иное, как вчерашний снег…
Кстати о снеге, недавно мы нашли много снега в Альпах около Шамони. Через волшебные пики хребта Куффнера мы проследовали к вершине горы Мон-Моди», — написала Дальмайер.
Пост доступен в «инстаграме» Лауры Дальмайер.
Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.
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