Двукратной олимпийской чемпионке Дальмайер не дали визу в Пакистан

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры в 25 лет, сообщила, что ей не дали визу в Пакистан. Титулованная спортсменка намеревалась стать там участницей экспедиции в горы.

«Нет визы — нет Пакистана. К сожалению, моя запланированная экспедиция в интересную страну превратилась в не что иное, как вчерашний снег…

Кстати о снеге, недавно мы нашли много снега в Альпах около Шамони. Через волшебные пики хребта Куффнера мы проследовали к вершине горы Мон-Моди», — написала Дальмайер.

Пост доступен в «инстаграме» Лауры Дальмайер.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.