Малиновский: с появлением Вьюхина в сборной чувствую себя бывалым мужиком

Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал о подготовке к сезону на сборе в Тюмени. Он первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
«Мы всего раз в неделю проводим комбинированные занятия на несколько часов с роллерами и бегом с палками. Для меня такие тренировки только в кайф.
Играем ли в футбол, чтобы развеяться? Нас тренеры и там гоняют. Заставляют развивать взрывные качества, скорость. Так что отдыхать вообще не приходится. Всё идёт чётко, как запланировали тренеры. Погода тоже не вносит коррективов — и не будет, я надеюсь», — цитирует Малиновского «Тюменская арена».
22-летний Малиновский также прокомментировал включение в состав команды 20-летнего Андрея Вьюхина.
«Ой, прямо гора с плеч! Теперь чувствую себя бывалым взрослым мужиком», — сказал Малиновский.
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