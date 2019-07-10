Биатлонист Малеев: мне надо добавить. Мужчины бегут намного быстрее, чем юниоры

Российский биатлонист Вячеслав Малеев рассказал о подготовке к сезону на сборе в Тюмени. В 2018 году он выиграл и зимнее, и летнее первенства мира по биатлону.

«У нас уже включается прыжковая имитация. Это работа, где надо потерпеть, хорошо потрудиться. Плюс пошли серьёзные силовые тренировки. Скоро добавим и скоростные занятия, чтобы подготовиться к отбору на летнее первенство мира.

Тренировки вместе с основным составом? Конечно, это здорово. Лично мне интересно смотреть за опытными биатлонистами, которые успешно выступают на Кубке мира. Даже на трассе когда они едут, встать сзади, последить за их работой – очень полезно.

Меня ждёт первый полноценный год на взрослом уровне. Нужно хорошо добавить в функциональной подготовке, потому что мужчины бегут намного быстрее, чем юниоры. Плюс, конечно, не забывать о стрельбе. Стоя в прошлом сезоне я мишени закрывал стабильно. Но стрельба лёжа порой подводила. Надо найти ошибки, подтянуть этот элемент», — цитирует Малеева «Тюменская арена».