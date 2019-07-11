Хованцев: Вьюхин готов тренироваться в любое время суток

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ходе предсезонного сбора в Тюмени.
«Это уже наш третий сбор. Пока нет никаких проблем по организации. Спортсмены тренируются без всяких отклонений от плана. В Тюмень мы приехали практически в полном составе. Все здоровы и активно работают с первого дня.
Мы нынче начали заметно раньше. Уже в мае провели сбор в Белокурихе. Это позитивный момент – мы сократили период втягивания. Затем тренировались в Чайковском, там был уже полноценный рабочий сбор. А в «Жемчужине Сибири» будем больше стрелять и работать над другими компонентами, здесь для этого великолепные условия.
Малеев и Вьюхин? Малеев не работал с нами в Чайковском, решал вопросы с учёбой. Сейчас мы фактически знакомимся с ним, смотрим, как он справляется с предложенными нагрузками. Что касается Вьюхина, это спортсмен с очень высокой мотивацией. Он готов тренироваться в любое время суток. Его порой даже приходится в чём-то сдерживать", — цитирует Хованцева «Тюменская арена».
Хованцев также прокомментировал включение в тренерский штаб Максима Максимова. Он отвечает за стрелковую подготовку.
«Его появление – позитивный момент. Мы работаем вместе двумя командами – основой и резервом. Появление Максимова поможет мне больше внимания уделять, скажем, молодым спортсменам. Потому что с биатлонистами, которые уже много лет в команде, намного проще. Они всё понимают и почти не задают вопросов, знакомы с нашим направлением, работают целенаправленно», — сказал Хованцев.
- 24 июля 2019
-
12:44
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
- 12 июля 2019
-
21:09
- 11 июля 2019
-
11:49
-
10:44
-
10:34
-
10:27
- 10 июля 2019
-
14:15
-
13:23
-
11:47
-
00:33
- 9 июля 2019
-
17:57
-
17:34
-
14:32
-
11:54