Хованцев: Вьюхин готов тренироваться в любое время суток

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ходе предсезонного сбора в Тюмени.

«Это уже наш третий сбор. Пока нет никаких проблем по организации. Спортсмены тренируются без всяких отклонений от плана. В Тюмень мы приехали практически в полном составе. Все здоровы и активно работают с первого дня.

Мы нынче начали заметно раньше. Уже в мае провели сбор в Белокурихе. Это позитивный момент – мы сократили период втягивания. Затем тренировались в Чайковском, там был уже полноценный рабочий сбор. А в «Жемчужине Сибири» будем больше стрелять и работать над другими компонентами, здесь для этого великолепные условия.

Малеев и Вьюхин? Малеев не работал с нами в Чайковском, решал вопросы с учёбой. Сейчас мы фактически знакомимся с ним, смотрим, как он справляется с предложенными нагрузками. Что касается Вьюхина, это спортсмен с очень высокой мотивацией. Он готов тренироваться в любое время суток. Его порой даже приходится в чём-то сдерживать", — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Хованцев также прокомментировал включение в тренерский штаб Максима Максимова. Он отвечает за стрелковую подготовку.

«Его появление – позитивный момент. Мы работаем вместе двумя командами – основой и резервом. Появление Максимова поможет мне больше внимания уделять, скажем, молодым спортсменам. Потому что с биатлонистами, которые уже много лет в команде, намного проще. Они всё понимают и почти не задают вопросов, знакомы с нашим направлением, работают целенаправленно», — сказал Хованцев.