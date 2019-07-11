Максимов: моя задача — разгрузить Хованцева

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону Максим Максимов, вошедший в тренерский штаб сборной России, рассказал о своих обязанностях. Сборная России ведёт подготовку к сезону в Тюмени.

«Моя задача – разгрузить Анатолия Николаевича. Функционал – стрелковая подготовка, проведение комплексных занятий, выборка аналитических данных и построение индивидуальных программ для спортсменов.

Чем выше уровнем атлет, тем в более детальном разборе своих ошибок он нуждается. Я в команде недавно, пока наблюдаю, собираю данные по спортсменам, анализирую, чем могу помочь. Уже на сборе в Тюмени постараемся подобрать для биатлонистов индивидуальные требования или критерии, по которым дальше будем работать.

Парни из резервной комнады очень открыты для впитывания определённых вещей. И в плане теории, и на практике. Стараемся восполнить какие-то пробелы у молодых спортсменов. Для юных атлетов большой бонус – работа с лидерами, как Александр Логинов. Они смотрят на него и многое впитывают", — цитирует Максимова «Тюменская арена».