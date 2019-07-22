СБР согласовал с IBU антидопинговую программу для биатлонистов и тренеров

На прошедшем в Москве очередном заседании рабочей группы по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) была согласована антидопинговая программа обучения биатлонистов и персонала сборных команд России, сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.
«Заседание, как говорится, прошло в дружеской рабочей атмосфере, итоги его я назвал бы вполне оптимистичными. Мы обсуждали два-три критерия из того списка, которые находятся в процессе выполнения. Соответственно изложили программу действий на ближайший год.
Речь идёт прежде всего об антидопинговой программе, которая охватывает не только спортсменов, но и тренеров с персоналом. Присутствовавших сегодня на встрече представителей IBU эта программа устроила, а Российское антидопинговое агентство оказывает нам всяческую поддержку в этом вопросе. Что касается обучения, то мы подробно обсудили каждую позицию и пришли к мнению, что программа вполне нормальная, рабочая. Не исключаю, что она лучше, чем в других наших федерациях", — приводит слова Голикова ТАСС.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Вопрос статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдёт в Мюнхене 18-20 октября.
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