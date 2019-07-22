Биатлонистка Мякяряйнен: всё ещё наслаждаюсь биатлоном — это моя жизнь

Обладательница трёх Кубков мира (сезоны-2010/11, 2013/14 и 2017/18), чемпионка мира 2011 года, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, почему продолжает заниматься биатлоном в 36 лет.
«Не вижу большой разницы между этим летом и другими годами. Конечно, я всегда хочу улучшить свою стрельбу, хочу сохранить то время на лыжне, которое показываю. В катании на лыжах не могу улучшить что-то существенно, но мне всё ещё приходится много работать, чтобы оставаться на прежнем уровне. В этом году я больше сосредоточилась на силе. Знаю, что самые большие шаги, которые могу сделать, — это в стрельбе. Всегда приятно закрыть ещё одну мишень. В моём возрасте нужно принять тот факт, что сделать большие шаги, как молодые спортсмены, просто невозможно. Я дожила до тех лет, когда уже делала такие шаги, поэтому никому не завидую.
Я всё ещё наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать, это моя жизнь. Это мой выбор заниматься этим в 36 лет. Иногда люди вежливо спрашивают меня: “Почему бы тебе не заняться чем-то ещё, ведь, наверное, лучшие годы остались уже позади”. Не многие могут выбирать и делать то, что хотят, но, если ты можешь, тогда это твоя жизнь», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба IBU.
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