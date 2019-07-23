3 российских биатлониста пропустили допинг-тесты

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков сообщил, что три российских биатлониста за последние месяцы пропустили тестирование Независимого антидопингового агентства (ITA).



«Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца ещё будет проводиться это тестирование, оно идёт по плану. ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях всё прошло успешно – спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена.



Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идёт разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом – раньше данные были хуже», – приводит слова Голикова ТАСС.



Вчера, 22 июля, в Москве состоялось заседание рабочей группы по восстановлению СБР в правах.

Отчёт по итогам заседания по восстановлению СБР будет представлен IBU 30 августа