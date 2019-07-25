Логинов победил в спринте на отборочных соревнованиях к ЧМ по летнему биатлону

Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону. Он выиграл соревнования в Тюмени, на 5,5 секунды опередив Сергея Корастылёва, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов занял второе место.
В спринтерской гонке среди юниоров первенствовал Илья Бурлаков.
Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор на чемпионат мира. Тюмень
Спринт. Мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 24.11,7 (1).
2. Сергей Корастылев (Красноярский край) — +5,5 (0).
3. Алексей Чулев (ЯНАО) — +6,9 (0).
Спринт. Юниоры
1. Илья Бурлаков (Башкортостан) – 25.26,0 (1).
2. Николай Димитриев (Мордовия) — +12,0 (1).
3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — +29,3 (2).
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