Логинов победил в спринте на отборочных соревнованиях к ЧМ по летнему биатлону

Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону. Он выиграл соревнования в Тюмени, на 5,5 секунды опередив Сергея Корастылёва, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов занял второе место.



В спринтерской гонке среди юниоров первенствовал Илья Бурлаков.



Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор на чемпионат мира. Тюмень

Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) – 24.11,7 (1).

2. Сергей Корастылев (Красноярский край) — +5,5 (0).

3. Алексей Чулев (ЯНАО) — +6,9 (0).



Спринт. Юниоры

1. Илья Бурлаков (Башкортостан) – 25.26,0 (1).

2. Николай Димитриев (Мордовия) — +12,0 (1).

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — +29,3 (2).