Дмитриева выиграла спринт в отборе на ЧМ по летнему биатлону, Сливко — вторая

Ольга Дмитриева стала победительницей спринтерской гонки на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону. Она выиграла соревнования в Тюмени, несмотря на один промах, сообщает «Тюменская арена».

Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор на чемпионат мира. Тюмень

Спринт. Женщины

1. Ольга Дмитриева — 20.47,2 (1).

2. Виктория Сливко — +34,6 (1).

3. Тамара Воронина — +45,3.

Маргарита Васильева стала пятой, Лейсан Бикташева — шестой.

У юниорок победила Юлия Лапина (1 промах). Второй результат продемонстрировала Резеда Сибгатуллина (4). Третьей стала Анастасия Халиуллина.

Ранее в мужских соревнованиях победу одержал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте Кубка мира. У юниоров победил Илья Бурлаков.