Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Дмитриева выиграла спринт в отборе на ЧМ по летнему биатлону, Сливко — вторая

Дмитриева выиграла спринт в отборе на ЧМ по летнему биатлону, Сливко — вторая
Биатлон / Чемпионат мира 0

Ольга Дмитриева стала победительницей спринтерской гонки на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону. Она выиграла соревнования в Тюмени, несмотря на один промах, сообщает «Тюменская арена».

Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор на чемпионат мира. Тюмень
Спринт. Женщины
1. Ольга Дмитриева — 20.47,2 (1).
2. Виктория Сливко — +34,6 (1).
3. Тамара Воронина — +45,3.

Маргарита Васильева стала пятой, Лейсан Бикташева — шестой.

У юниорок победила Юлия Лапина (1 промах). Второй результат продемонстрировала Резеда Сибгатуллина (4). Третьей стала Анастасия Халиуллина.

Ранее в мужских соревнованиях победу одержал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте Кубка мира. У юниоров победил Илья Бурлаков.

Логинов победил в спринте на отборочных соревнованиях к ЧМ по летнему биатлону
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент