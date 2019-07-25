Дмитриева выиграла спринт в отборе на ЧМ по летнему биатлону, Сливко — вторая
Ольга Дмитриева стала победительницей спринтерской гонки на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону. Она выиграла соревнования в Тюмени, несмотря на один промах, сообщает «Тюменская арена».
Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор на чемпионат мира. Тюмень
Спринт. Женщины
1. Ольга Дмитриева — 20.47,2 (1).
2. Виктория Сливко — +34,6 (1).
3. Тамара Воронина — +45,3.
Маргарита Васильева стала пятой, Лейсан Бикташева — шестой.
У юниорок победила Юлия Лапина (1 промах). Второй результат продемонстрировала Резеда Сибгатуллина (4). Третьей стала Анастасия Халиуллина.
Ранее в мужских соревнованиях победу одержал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте Кубка мира. У юниоров победил Илья Бурлаков.
Логинов победил в спринте на отборочных соревнованиях к ЧМ по летнему биатлону
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