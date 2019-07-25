Сливко — о выступлении в спринте: никакой обиды нет

Виктория Сливко поделилась впечатлениями от спринтерской гонки в отборе на чемпионат мира по летнему биатлону. Она заняла второе место. Победу в Тюмени одержала Ольга Дмитриева.

«Мы только что завершили сбор женской национальной команды в Чайковском, буквально 23 июля бежали там контрольную тренировку. Так что к этим стартам я точно не готовилась. Но они являются отбором на августовский чемпионат мира в Беларуси, а я очень хочу туда попасть. Поэтому решила, что приеду сюда из Чайковского и попробую свои силы. Получится – хорошо, нет – ничего страшного. Для меня это просто проверка себя и не больше.

Мы сейчас выполняем на сборах серьёзную работу. Думаю, всё идёт по плану. Стрельбой не то, чтобы очень довольна, но допустила лишь один промах. Впрочем, Ольге Дмитриевой из Ульяновска я бы и с нулём в спринте проиграла. Никакой обиды нет. На что готова, то и показала.

Это моя родная и любимая трасса. Я её прекрасно знаю. Так что знаю, где и как тут распределять силы на дистанции", — цитирует Сливко «Тюменская арена».