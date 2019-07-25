Вьюхин — о форс-мажоре на «лёжке»: лучше сейчас такое случится, чем зимой

Андрей Вьюхин прокомментировал выступление в спринтерской гонке в рамках первенства России по летнему биатлону в Тюмени. Он занял шестое место с двумя промахами. Спортсмен потерял много времени на «лёжке» из-за форс-мажора.
«Манжетка, которая держит ремень винтовки, я её зацепил, и она затянулась. Пока ковырялся, потерял много времени. Лучше сейчас такое случится, чем зимой. Как оценю состояние? Лучшее, какое только у меня бывало в межсезонье в это время. Бежишь и не мучаешься, а получаешь удовольствие от гонки. Пусть нет ещё соревновательной скорости, но нет и дискомфорта мышц, сильной усталости. Плюс эти старты – возможность немного отвлечься от тренировок.
Мне важно было не место в протоколе, а правильно разложить силы по дистанции, грамотно расставить акценты. Спокойно сработать на рубеже, понять свою готовность и выстроить темп в зависимости от этого, добавить в концовке», — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».
Победителем соревнований юниоров стал Илья Бурлаков.
- 25 июля 2019
-
16:59
-
15:16
-
13:12
-
12:16
- 24 июля 2019
-
12:44
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
- 12 июля 2019
-
21:09
- 11 июля 2019
-
11:49
-
10:44
-
10:34
-
10:27
- 10 июля 2019
-
14:15
-
13:23
-
11:47
-
00:33