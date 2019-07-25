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Вьюхин — о форс-мажоре на «лёжке»: лучше сейчас такое случится, чем зимой

Вьюхин — о форс-мажоре на «лёжке»: лучше сейчас такое случится, чем зимой
Биатлон / Летний биатлон 0

Андрей Вьюхин прокомментировал выступление в спринтерской гонке в рамках первенства России по летнему биатлону в Тюмени. Он занял шестое место с двумя промахами. Спортсмен потерял много времени на «лёжке» из-за форс-мажора.

«Манжетка, которая держит ремень винтовки, я её зацепил, и она затянулась. Пока ковырялся, потерял много времени. Лучше сейчас такое случится, чем зимой. Как оценю состояние? Лучшее, какое только у меня бывало в межсезонье в это время. Бежишь и не мучаешься, а получаешь удовольствие от гонки. Пусть нет ещё соревновательной скорости, но нет и дискомфорта мышц, сильной усталости. Плюс эти старты – возможность немного отвлечься от тренировок.

Мне важно было не место в протоколе, а правильно разложить силы по дистанции, грамотно расставить акценты. Спокойно сработать на рубеже, понять свою готовность и выстроить темп в зависимости от этого, добавить в концовке», — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».

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