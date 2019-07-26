Дмитриева: в стрельбе стоя у меня постоянно ошибки проскальзывают

Ольга Дмитриева прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира.

«Сознательно готовилась к тюменскому отбору. Съездила на сбор в Сочи, сделала там хорошую работу. Подводилась к соревнованиям в «Жемчужине Сибири» серьёзно. Ещё можно поработать над стрельбой стоя. У меня там проскальзывают постоянно ошибки. Но, вообще, спринтом я более-менее довольна.

Является ли летний чемпионат мира в Беларуси ключевым стартом для меня? Пока не хочу загадывать, я ведь туда ещё даже не попала. Впереди – суперспринт и масс-старт", — приводит слова Дмитриевой «Тюменская арена».

Второе место в спринте заняла Виктория Сливко, третьей стала Тамара Воронина.