Дмитриева: в стрельбе стоя у меня постоянно ошибки проскальзывают
Ольга Дмитриева прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира.
«Сознательно готовилась к тюменскому отбору. Съездила на сбор в Сочи, сделала там хорошую работу. Подводилась к соревнованиям в «Жемчужине Сибири» серьёзно. Ещё можно поработать над стрельбой стоя. У меня там проскальзывают постоянно ошибки. Но, вообще, спринтом я более-менее довольна.
Является ли летний чемпионат мира в Беларуси ключевым стартом для меня? Пока не хочу загадывать, я ведь туда ещё даже не попала. Впереди – суперспринт и масс-старт", — приводит слова Дмитриевой «Тюменская арена».
Второе место в спринте заняла Виктория Сливко, третьей стала Тамара Воронина.
Дмитриева выиграла спринт в отборе на ЧМ по летнему биатлону, Сливко — вторая
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