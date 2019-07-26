Пантова: летом ни настроя, ни желания особого нет

Арина Пантова оценила выступление в спринте на первенстве России по летнему биатлону в Тюмени. Она заняла четвёртое место, допустив два промаха. Победу одержала Юлия Лапина.

«Вообще, я всегда тяжело бегала и кроссом, и на роллерах. Для меня биатлон – зимний вид спорта. На лыжах я всегда готова стартовать! А летом, честно говоря, ни настроя, ни желания особого нет. Недовольна стрельбой лёжа, где допустила оба промаха. Она мне, вообще, даётся тяжелее, чем «стойка». Ходом было и не супер, и не особо плохо», — приводит слова Пантовой «Тюменская арена».

Второй результат продемонстрировала Резеда Сибгатуллина. Третьей стала Анастасия Халиуллина. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство мира по летнему биатлону в Беларуси.