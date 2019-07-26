Корастылёв: есть желание отобраться на летний чемпионат мира

Сергей Корастылёв прокомментировал выступление в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Он занял второе место. Победу одержал Александр Логинов.

Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира по летнему биатлону в Беларуси.

«Есть желание отобраться на летний чемпионат мира в Раубичи. Но к этим стартам всё равно специально не подводились. Самочувствие хорошее, погода порадовала – не было жары. Плюс стрельнул два нуля на рубежах – результат не заставил себя долго ждать.

Помогает ли старт после основных соперников? Кому как. Для некоторых может сыграть злую шутку, когда знаешь, как пробежали другие парни. Я же всегда работаю по максимуму, независимо от стартового номера", — приводит слова Корастылёва «Тюменская арена».