Чулев — о третьем месте в спринте: сам себя удивил

Алексей Чулев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Он занял третье место, не совершив ни одного промаха.

«Сам себя немного приятно удивил. Конкуренция, конечно, была огромной, а я даже не знал, чего от себя ожидать, в каком состоянии нахожусь. В итоге немного неровно распределил силы, на третий круг чуть-чуть меня не хватило. Но результатом, конечно, доволен.

Стрельба у меня проглядывалась и на тренировках последнюю неделю. Психологически был в себе уверен на рубежах.

Нервничал ли, что рядом бежали звёзды сборной России? Да я со вчерашнего вечера, что называется, «горел», хотел уже скорее стартовать. А на трассе не обращаешь внимания, с кем соперничаешь", — цитирует Чулева «Тюменская арена».

Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира по летнему биатлону в Беларуси.