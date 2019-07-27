Хованцев: Малиновский и Вьюхин готовы тренироваться днём и ночью

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как идёт подготовка мужской команды к новому сезону и по каким критериям будет проходить отбор на летний чемпионат мира (23–25 августа, Беларусь) и на этапы Кубка мира – 2019/20.
«По итогам результатов чемпионата России на летний чемпионат мира поедут по два человека победителей, юноши и мужчины. Критерии отбора на этапы Кубка мира станут известны на тренерском совете, который пройдет в Чайковском в сентябре. Изменения однозначно будут плюс надо учитывать тот факт, что некоторые спортсмены вели подготовку в разных местах и тренировались вне команды.
Контрольные тренировки на сборах в Чайковском и Тюмени не проводились. Практикуем только психологический тест внутри команды. Тренировки на время между спортсменами, с которыми тренировались весь сбор.
Молодёжь с поставленными задачами справляется хорошо, и за счёт повышенной мотивации ребят приходится даже сдерживать. Игорь Малиновский и Андрей Вьюхин готовы тренироваться днём и ночью, поэтому приходится их сдерживать. В этом сезоне проводится больший акцент на скоростно-силовые работы», — приводит слова Хованцева Rusbiathlon.
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