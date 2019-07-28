Сучилов выиграл масс-старт на ЧМ по летнему биатлону в Тюмени

На чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени стали известны победители в масс-старте среди мужчин и юниоров.

Весь пьедестал почёта в мужском масс-старте заняли спортсмены из Ханты-Мансийска. В борьбе за победу Семён Сучилов на 1,2 секунды опередил Вадима Филимонова, оба допустили по три промаха. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Пётр Пащенко.

В юниорском масс-старте благодаря безупречной стрельбе первенствовал Даниил Калинин.

В рамках соревнований проходит отбор на летний чемпионат мира — 2019, который состоится с 21 по 25 августа в Раубичах (Беларусь).

Чемпионат России по летнему биатлону. Тюмень

Масс-старт. Мужчины

1. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 38.43,0 (3 штрафных круга)

2. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – отставание 1,2 (3)

3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +10,3 (4).

Юниоры

1. Данил Калинин (Санкт-Петербург/Вологодская область) – 32.14,5 (0)

2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +20,8 (3)

3. Кирилл Ануфриев (Мордовия) — +40,5 (3).