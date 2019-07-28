Сучилов выиграл масс-старт на ЧМ по летнему биатлону в Тюмени

На чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени стали известны победители в масс-старте среди мужчин и юниоров.
Весь пьедестал почёта в мужском масс-старте заняли спортсмены из Ханты-Мансийска. В борьбе за победу Семён Сучилов на 1,2 секунды опередил Вадима Филимонова, оба допустили по три промаха. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Пётр Пащенко.
В юниорском масс-старте благодаря безупречной стрельбе первенствовал Даниил Калинин.
В рамках соревнований проходит отбор на летний чемпионат мира — 2019, который состоится с 21 по 25 августа в Раубичах (Беларусь).
Чемпионат России по летнему биатлону. Тюмень
Масс-старт. Мужчины
1. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 38.43,0 (3 штрафных круга)
2. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – отставание 1,2 (3)
3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +10,3 (4).
Юниоры
1. Данил Калинин (Санкт-Петербург/Вологодская область) – 32.14,5 (0)
2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +20,8 (3)
3. Кирилл Ануфриев (Мордовия) — +40,5 (3).
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