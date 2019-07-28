Васильева: вышла на старт бороться независимо от занятого места

Победительница масс-старта на чемпионате России по летнему биатлону Маргарита Васильева прокомментировала свой успех.
«У меня сейчас загруженная форма, мы активно работаем к зимнему сезону. Приехала на эти соревнования посмотреть, как идёт подготовка. Планировала попробовать отобраться на чемпионат мира в Беларуси, но целенаправленно не подводилась.
Не бросила бороться после двух промахов на первой стрельбе? Понимала, что впереди ещё три рубежа, всё может случиться, шансы есть и нужно работать. Я вышла на старт бороться независимо от занятого места. Работала спокойно. Каждый круг шла в одном и том же темпе, не прибавляла и не сбавляла. Сейчас такое состояние, что дёргаться на дистанции не было смысла», — приводит слова Васильевой «Тюменская арена».
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