Шипулин показал свой мобильный штаб на колёсах с забавной надписью

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сообщил, что у него появился мобильный штаб на колёсах. Сзади на машине написано: «Обгоняешь? Проголосуй!»
«Мой дом на ближайший месяц. Мой избирательный округ – это 49% территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие.
В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона.
Этот дом на колёсах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!» – написал Шипулин в «Инстаграме».
Ранее Шипулин сдал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.
Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».
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