Касперович — о контракте Логинова: не надо раздувать из этого какую-то трагедию!

Личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал заявление председателя тренерского совета СБР Евгения Редькина о ситуации с контрактом биатлониста. Редькин высказался категорично: или Логинов подписывает договор, или не выступает.

«Думаю, что вопрос разрешится в ближайшее время. Президенту СБР направлено письмо. Они должны были собраться и обсудить этот вопрос. Я слышал, что председатель тренерского совета Евгений Редькин очень жёстко высказывался: не хочет – пусть не подписывает.

Вы же понимаете, что нельзя бросать такие вещи в медийном поле. Это всё читают спортсмены. И как бы эти высказывания не обернулись бумерангом в обратную сторону. Что здесь комментировать? Нужно время. Юристы сейчас внимательно прочитают, чего хочет Александр и что предлагает СБР, а потом, думаю, придут к общему знаменателю. В любом случае. Логинов разговаривал с первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым. Уже есть какое-то понимание.

Требует ли Логинов себе особые условия? Нет. Он хочет, чтобы договор был юридически грамотно составлен. Саша никогда не ставил финансы на первый план. Прежде всего — свой результат. С самого детства. Не зная человека, зачем так огульно высказываться? Я не согласен. И не рискнул бы бросаться такими словами. Это абсолютно неправильно. Вопрос разрешится. Всё будет нормально. Не надо только раздувать из этого какую-то трагедию! Каждый человек вправе на своё мнение и определённые решения. Надо с Александром поговорить, выслушать. Может, он чего-то не понимает. На Сашу очень сложно влиять. Он достаточно взрослый и самостоятельный человек. Вы хотите, чтобы был стадный инстинкт: если все подписали контракт, то и он должен?

Отражается ли не подписанное соглашение с СБР на подготовке Логинова к новому сезону? Никаких препятствий со стороны федерации нет. Логинов тренируется, как и все остальные ребята. СБР предоставляет всем одинаковые условия. Логинов не выделен как лидер, но и не ущемлён из-за неподписанного договора», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».