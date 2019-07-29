Норицын: летний ЧМ не имеет значения при формировании состава на сезон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что выступление Екатерины Глазыриной на летнем чемпионате мира мало повлияет на её шансы попасть в сборную России на этапы Кубка мира сезона-2019/20. Глазырина входит в резервный состав кандидатов в сборную России.

«Между зимним и летним биатлоном очень большая разница. Для биатлонистов летний турнир – не столько оценка своего физического состояния, сколько поддержка соревновательной деятельности. Всё-таки спортсмены даже летом не должны забывать, что они гонщики!

Не думаю, что кто-то приедет на летний чемпионат мира в пиковом состоянии, в том числе из иностранных сборных. Очень сложно в таком случае оценить готовность спортсмена. Так что, думаю, нет, этот турнир не имеет значения при формировании состава на сезон. Ещё летние старты полезны тем, что позволяют увидеть свои ошибки и поработать над ними, пока ещё есть время», — приводит слова Норицына «Спорт день за днём».