Кривко: на чемпионате мира в Эстерсунде у меня была рвота и температура 38,5

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Ирина Кривко поделилась планами на будущее. По словам спортсменки, она планирует завершить карьеру после Игр 2022 года.
«После следующих зимних Олимпийских игр мне будет уже 31. Я считаю, это возраст, когда нужно задумываться о рождении ребёнка. Совмещать спорт и материнство очень сложно. Не думаю, что в нашей команде будет приветствоваться, если я захочу возить с собой ребёнка и няню. Да и для меня это были бы дополнительные трудности и затраты. Ребёнок всё же требует внимания. А я не хочу разрываться.
Всегда есть куда развиваться. Хочется показывать высокие результаты на Кубке и чемпионатах мира. Я думаю, любой спортсмен вам ответит: «Конечно, я хочу медалей!»
Да, у меня уже есть золото Олимпийских игр, которое является мечтой для каждого спортсмена. Но я не считаю, что это какой-то предел. Всё-таки медаль Пхёнчхана была завоёвана в командной гонке, а мне хочется ещё реализоваться лично и посмотреть, будет ли прогресс в индивидуальных гонках.
Почему после чемпионата Европы в Раубичах мои результаты пошли на спад? Перед домашней Европой я простудилась, а на ЧМ в Швеции меня подкосило отравление. В Эстерсунде у меня была рвота и температура 38,5. Пришлось пропускать эстафету. Конечно, всё это опустошило и выжало все силы», — цитирует Кривко Tut.by.
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