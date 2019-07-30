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Кривко: на чемпионате мира в Эстерсунде у меня была рвота и температура 38,5

Кривко: на чемпионате мира в Эстерсунде у меня была рвота и температура 38,5
Биатлон 0

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Ирина Кривко поделилась планами на будущее. По словам спортсменки, она планирует завершить карьеру после Игр 2022 года.

«После следующих зимних Олимпийских игр мне будет уже 31. Я считаю, это возраст, когда нужно задумываться о рождении ребёнка. Совмещать спорт и материнство очень сложно. Не думаю, что в нашей команде будет приветствоваться, если я захочу возить с собой ребёнка и няню. Да и для меня это были бы дополнительные трудности и затраты. Ребёнок всё же требует внимания. А я не хочу разрываться.

Всегда есть куда развиваться. Хочется показывать высокие результаты на Кубке и чемпионатах мира. Я думаю, любой спортсмен вам ответит: «Конечно, я хочу медалей!»

Да, у меня уже есть золото Олимпийских игр, которое является мечтой для каждого спортсмена. Но я не считаю, что это какой-то предел. Всё-таки медаль Пхёнчхана была завоёвана в командной гонке, а мне хочется ещё реализоваться лично и посмотреть, будет ли прогресс в индивидуальных гонках.

Почему после чемпионата Европы в Раубичах мои результаты пошли на спад? Перед домашней Европой я простудилась, а на ЧМ в Швеции меня подкосило отравление. В Эстерсунде у меня была рвота и температура 38,5. Пришлось пропускать эстафету. Конечно, всё это опустошило и выжало все силы», — цитирует Кривко Tut.by.

Источник: Tut

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