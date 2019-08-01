Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Фуркад: уверен, я смогу вернуться на прежние позиции

Фуркад: уверен, я смогу вернуться на прежние позиции
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Да, в прошлом сезоне у меня получалось далеко не всё. Я долго пытался понять, что именно пошло не так. Сейчас же я сосредоточен лишь на том, чтобы вернуть былые позиции предстоящей зимой.

Я действительно хочу снова бороться за те места, за которые привык. Сейчас подготовка идёт полным ходом и в целом всё хорошо. Уверен, я смогу вернуться», — заявил Фуркад в эфире телеканала NRK.

В сезоне-2018/19 Фуркад финишировал в общем зачёте Кубка мира по биатлону на 12-й позиции. Француз выиграл две гонки. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной медали.

М. Фуркад рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент