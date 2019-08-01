Фуркад: уверен, я смогу вернуться на прежние позиции

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Да, в прошлом сезоне у меня получалось далеко не всё. Я долго пытался понять, что именно пошло не так. Сейчас же я сосредоточен лишь на том, чтобы вернуть былые позиции предстоящей зимой.



Я действительно хочу снова бороться за те места, за которые привык. Сейчас подготовка идёт полным ходом и в целом всё хорошо. Уверен, я смогу вернуться», — заявил Фуркад в эфире телеканала NRK.



В сезоне-2018/19 Фуркад финишировал в общем зачёте Кубка мира по биатлону на 12-й позиции. Француз выиграл две гонки. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной медали.

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