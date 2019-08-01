Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России. По информации Sports.ru, у сторон есть разногласия по формулировкам в части, касающейся организации сборов. Ряд спортсменов, включая Логинова, недовольны организацией, обеспечением и логистикой.



СБР и Логинов также не могут договориться о размещении спонсорских логотипов и о том, сколько денег с этого будут получать организация и спортсмен.



СБР хочет отдать лучшие места (на винтовке, правом плече, правой стороне шапочки) для логотипов ключевым спонсорам, что принесёт организации от 30 до 50 млн рублей за год. Логинов хочет использовать топ-места под логотипы личных спонсоров и заработать 2-3 млн.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Александр занял второе место.